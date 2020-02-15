Eski dosttan kurşun
50. dakikada ligin asist kralı Edin Visca’nın pasıyla fileleri havalandıran 34’lük santrfor, bu sezon 7. golünü attı. Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Okan Buruk'un yönetiminde Başakşehir, bu sezon da Süper Lig'de zirveye damga vurmayı sürdürüyor. Son yıllarda sürekli şampiyonluk yarışında olan turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ı da eski yıldızıyla yıktı. 50. dakikada Edin Visca'dan aldığı pası şık bir vuruşla filelere yollayan Demba Ba takımına galibiyeti getirmesini bildi. 34 yaşındaki Senegalli santrforbu sezon Süper Lig'deki 7. golünü atmayı başardı. Ba toplamda ise 9. golünü kaydetti.
90+1'DE NET FIRSAT HARCADI
Tecrübeli santrfor, 90+1'inci dakikada Beşiktaş ceza sahasında topla buluştu. Kaleci Karius ile karşı karşıya kalan Senegalli'nin şutu üstten dışarı çıktı. Öte yandan Beşiktaş'ı konuk ettiği son 4 maçta da eli boş göndermeyi başaran Başakşehir, Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İstanbul temsilcisi puanını 43 yaparak, iki maç eksiği olan Trabzonspor ve bir maç eksiği bulunan DG Sivasspor'u geçerek zirveye kurulmayı başardı.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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