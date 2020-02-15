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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Eski dosttan kurşun

Eski dosttan kurşun

50. dakikada ligin asist kralı ’nın pasıyla fileleri havalandıran 34’lük santrfor, bu sezon 7. golünü attı. maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Okan Buruk'un yönetiminde , bu sezon da 'de zirveye damga vurmayı sürdürüyor. Son yıllarda sürekli şampiyonluk yarışında olan turuncu-lacivertliler, 'ı da eski yıldızıyla yıktı. 50. dakikada 'dan aldığı pası şık bir vuruşla filelere yollayan takımına galibiyeti getirmesini bildi. 34 yaşındaki Senegalli santrforbu sezon Süper Lig'deki 7. golünü atmayı başardı. Ba toplamda ise 9. golünü kaydetti.

90+1'DE NET FIRSAT HARCADI

Tecrübeli santrfor, 90+1'inci dakikada Beşiktaş ceza sahasında topla buluştu. Kaleci Karius ile karşı karşıya kalan Senegalli'nin şutu üstten dışarı çıktı. Öte yandan Beşiktaş'ı konuk ettiği son 4 maçta da eli boş göndermeyi başaran Başakşehir, Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. temsilcisi puanını 43 yaparak, iki maç eksiği olan ve bir maç eksiği bulunan DG 'u geçerek zirveye kurulmayı başardı.

  1. 15.2.2020
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