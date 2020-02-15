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15 Şubat 2020, Cumartesi
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toplanıyor

Divan Kurulu toplanıyor

'ın 2020 yılındaki ilk bugün yapılıyor.

'ın 2020 yılındaki ilk bugün yapılıyor. Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda saat 10.30'daki toplantıda, denetim kurulunun raporları açıklanacak ve yönetimin çalışmaları vurgulanacak.
  1. 15.2.2020
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