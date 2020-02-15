Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Buna göre güncel borç tutarının 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL olduğu bildirildi.
Beşiktaş'ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında 25-50 ve 75. yılını dolduran üyelere, plaket verilmesinin ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunu açıkladı. Denetleme Kurulu raporlarına göre Beşiktaş'ın toplam borcu 31 Aralık 2019 itibariyle 2.961.902.493 (iki milyar dokuz yüz altmış bir milyon dokuz yüz iki bin lira)Türk Lirası.
Siyah beyazlıların 30 Kasım'da yapılan son divan kurulu toplantısında açıklanan borcu 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 Türk Lirası iken, borcun 1 ayda 202 milyon Türk Lirası arttığı görüldü.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 11:37
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Beşiktaş'ın borcu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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