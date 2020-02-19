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19 Şubat 2020, Çarşamba
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ekstra ‘ŞUT’ çalıştı

Kartal ekstra ‘ŞUT’ çalıştı

yönetiminde derbi hazırlıklarını sürdüren siyahbeyazlılar, dün ekstra bir şut çalışması yaptı. Pas idmanı, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktik çalışma ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Futbolcular idmanın bitiminde ayrıca şut çalışması gerçekleştirdi. bugün 11.30’da tek idman yapacak.

yönetiminde derbi hazırlıklarını sürdüren siyahbeyazlılar, dün ekstra bir şut çalışması yaptı. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktik çalışma ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Futbolcular idmanın bitiminde ayrıca şut çalışması gerçekleştirdi. bugün 11.30'da tek idman yapacak.
  1. 19.2.2020
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