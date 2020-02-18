Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Pazar günü Kadıköy'de olacağım
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de 1905 Ali Sami Yen Derneği Açılış Töreni'nde bu karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Ortamı gerici değil, lütfen barış ve dostluğu artırıcı şekilde değerlendirelim. Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI:
"Endişe sadece bizde değil. Ligdeki bütün takımlarda endişe var. Ben hakemlerin kötü niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Eşitlik ve kardeşlik içindeki yarışa inanıyorum. Derbide hakemin sahaya en az müdahalesinin olmasını istiyorum. Yeni Malatyaspor maçımızda yerden gösterilen bir pozisyonda maalesef bir futbolcumuzun penaltı yaptığı gibi gösteriliyor. Üstten gösterilen pozisyonda ise bize göre dize çarpıyor. Tartışma bitmez, tartışma sonlanmaz. Hocamın dediği gibi rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Rakiplerimiz arkadaşlarımız, yakın arkadaşlarımız. Bunu böyle değerlendirin. Ortamı gerici değil, lütfen barış ve dostluğu artırıcı şekilde değerlendirelim. Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım"
"GÖRDÜĞÜNÜ ÇALMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"
"Derbi öncesi hakemleri etki altına almak, rakip için hatalı kararlar almasını sağlamak için uğraşmak yanlış bir şey. Bunu bu maçla ilgili de söylemiyorum genel olarak... Bu mevcut hakemlerimize de hakaret. Hakemlerimiz adalet dağıtmasınlar, adil olsunlar. Gördüğünü çalması bizim için çok önemli. Bizim aleyhimize de olsa. Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve arttıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım."
- 18.02.2020
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Pazar günü Kadıköy'de olacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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