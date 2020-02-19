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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Güzel haber: Saracchi ilk 11’e dönüyor

Güzel haber: Saracchi ilk 11’e dönüyor

 Lemina'ya üzülen , 'den gelen haberle moral buldu.

Lemina'ya üzülen , 'den gelen haberle moral buldu. Uruguaylı sol bek tamamen düzeldi ve derbide göreve hazır. Savunmanın solunda Martin Linnes'ten beklediği katkıyı alamayan , dev maça Saracchi'yi hazırlamaya başladı. 'de karşısında sağ bekte Mariano ve sol bekte Saracchi forma giyecek.
  1. 19.2.2020
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