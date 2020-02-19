Gerginliği artırmayalım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Gerginliği artırmayalım

Gerginliği artırmayalım

Gerginliği artırmayalım

"Hakemler hakkında sadece bizde değil tüm takımlarda endişe var ama ortamı germeyelim”

Başkanı , 1905 Derneği'nin açılış töreninde derbiye dair konuştu. Cengiz, "Hakemler ilgili endişe sadece bizde değil tüm liglerde mücadele eden tüm takımlarda endişe var. Hakemlerin art niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Derbide hakemin mümkün olduğunca sahaya müdahil olmasını istiyorum" dedi. 'deki derbiye gideceğini belirten Cengiz, "Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki ülkede dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve artıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım" diye konuştu.

AÇILIŞTA CENGİZ-SÜREN GERİLİMİ

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında Başkan Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Faruk Süren'e elini uzattı fakat Süren, Cengiz'in elini sıkmadı. Bu olay salonda buz gibi hava estirdi. Eski 2. Başkan Yiğit Şardan da Faruk Süren'e " Galatasaray başkanının elini nasıl sıkmazsınız" diyerek tepki gösterdi.

  1. 19.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gerginliği artırmayalım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN