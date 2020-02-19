Gerginliği artırmayalım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılış töreninde derbiye dair konuştu. Cengiz, "Hakemler ilgili endişe sadece bizde değil tüm liglerde mücadele eden tüm takımlarda endişe var. Hakemlerin art niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Derbide hakemin mümkün olduğunca sahaya müdahil olmasını istiyorum" dedi. Kadıköy'deki derbiye gideceğini belirten Cengiz, "Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki ülkede dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve artıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım" diye konuştu.

AÇILIŞTA CENGİZ-SÜREN GERİLİMİ

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında Başkan Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Faruk Süren'e elini uzattı fakat Süren, Cengiz'in elini sıkmadı. Bu olay salonda buz gibi hava estirdi. Eski 2. Başkan Yiğit Şardan da Faruk Süren'e " Galatasaray başkanının elini nasıl sıkmazsınız" diyerek tepki gösterdi.