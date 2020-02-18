Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'in 22'inci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle karşılaşmayı kazanan Galatasaray puanını 42 yaptı ve 22'inci hafta sonunda devre arasında 10 puan önünde yer alan Sivasspor'un bir basamak üstüne çıktı. Sezon sonunda yeniden şampiyonluk yaşayarak Şampiyonlar Ligi'nde gitmek isteyen sarı-kırmızılılar 23'üncü haftada Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Zorlu karşılaşmada Cimbom'da forvette kimin oynayacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Fatih Terim de Adem Büyük ile Falcao arasında tercihini yaptı. İşte detaylar...

18 Şubat 2020 Salı 19:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





