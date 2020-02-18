Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Fenerbahçe maçında... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'in 22'inci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle karşılaşmayı kazanan Galatasaray puanını 42 yaptı ve 22'inci hafta sonunda devre arasında 10 puan önünde yer alan Sivasspor'un bir basamak üstüne çıktı. Sezon sonunda yeniden şampiyonluk yaşayarak Şampiyonlar Ligi'nde gitmek isteyen sarı-kırmızılılar 23'üncü haftada Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Zorlu karşılaşmada Cimbom'da forvette kimin oynayacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Fatih Terim de Adem Büyük ile Falcao arasında tercihini yaptı. İşte detaylar...
18 Şubat 2020 Salı 19:51
Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'de heyecan 23'üncü hafta ile devam edecek. 22'inci haftada sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle sahadan 1-0'lok skorla ayrılmıştı. Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 42 yaparak, bir maçı eksik olsa da liderlik koltuğuna kurulan Trabzonspor'un 2 puan gerisinde yer alıyor.

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Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Fenerbahçe maçında...

Galatasaray, 23'üncü haftada ise zorlu bir viraja giriyor. Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, Kadıköy'deki galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Fenerbahçe maçında...

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim oyuncularına galibiyetin önemini aşılamaya başladı. Kadıköy'den galip gelerek zirve yürüyüşünü devam ettirmek isteyen Galatasaray'da en merak edilen konu ise forvet hattında kimin oynayacağı.

Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Fenerbahçe maçında...

Sezon başında takıma dahil edilen Kolombiyalı golcü Falcao, sakatlıklardan bir türlü kurtulamamıştı. Andone'nin de sakatlanmasının ardından formayı Adem Büyük kapmış, yıldız futbolcu çıktığı 16 lig maçında 6 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! Fenerbahçe maçında...

Falcao ise 3 haftalık sakatlığını geride bırakmıi, Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın 81'inci dakikasında Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil olmuştu.

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