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Galatasaray kadro dışı bırakmıştı! Dünya devi Mustafa Kapı'yı alıyor...
Galatasaray'ın, sözleşme uzatma teklifini reddettiği gerçekçesiyle kadro dışı bıraktığını açıkladığı 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Kapı için İspanyol devi Barcelona devreye girdi. 8 Ağustos 2002 doğumlu futbolcu kurallar gereği 8 Ağustos 2020'den önce bir Avrupa kulübü ile sözleşme imzalama hakkına sahip değil. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
18 Şubat 2020 Salı 19:21
Güncelleme: 18.02.2020 19:52
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Galatasaray dün yaptığı açıklamada 2002 doğumlu oyuncusu Mustafa Kapı'nın, sözleşme uzatma teklifini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
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Bu gelişme üzerine genç oyuncunun yeni adresi merak konusu olurken son gelen iddia İspanyol devi Barcelona'nın 22 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği yönünde.
Francefootball'un haberine göre Barcelona, Mustafa Kapı ile ilgileniyor. 17 yaşındaki oyununun 8 veya 10 numara pozisyonlarında oynayabildiği belirtilen haberde bu oyun profilinin Barcelona'ya uygun olduğunun altı çizildi.
Mustafa Kapı'ya sarı-kırmızılıların yıllık 300 bin TL önerdiği ancak 17 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'da oynamak için sözleşme uzatmadığı ilk gelen bilgiler arasında.
8 Ağustos 2002 doğumlu futbolcu kurallar gereği 8 Ağustos 2020'den önce bir Avrupa Kulübü ile sözleşme imzalayamıyor.