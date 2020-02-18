Galatasaray kadro dışı bırakmıştı! Dünya devi Mustafa Kapı'yı alıyor...

Galatasaray'ın, sözleşme uzatma teklifini reddettiği gerçekçesiyle kadro dışı bıraktığını açıkladığı 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Kapı için İspanyol devi Barcelona devreye girdi. 8 Ağustos 2002 doğumlu futbolcu kurallar gereği 8 Ağustos 2020'den önce bir Avrupa kulübü ile sözleşme imzalama hakkına sahip değil. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri