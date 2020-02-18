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Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı
Galatasaray'ın Pazartesi günü sürpriz bir şekilde kadro dışı bıraktığı genç yeteneği Mustafa Kapı'ya dair önemli ayrıntılar basına sızdı. Sarı kırmızılılar, twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, perde arkasına yaşananlar ortaya çıktı...
18 Şubat 2020 Salı 09:22
Güncelleme: 18.02.2020 09:58
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Türk futbol tarihinde bir çok kulüp, sözleşme yenilemeyen birçok futbolcuyu kadro dışı bıraktı ancak Galatasaray ilk kez 17 yaşındaki bir oyuncu için bunu yaptı ve Mustafa Kapı'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açık açık deklare etti.
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Milliyet'in haberine göre U19'da oynamak istemeyen ve bu sezon Fatih Terim'den şans bulamayan futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona erecek. Sözleşme yenilemediği için gözden çıkarılan oyuncu Fenerbahçe ile anlaştığı iddiasını yalanladı ve yurt dışına gideceğini söyledi.
Ozan Kabak'ın oda arkadaşı olan Mustafa, Galatasaray'da forma giyerek kendini göstermek ve yurt dışı için basamak yapmak istedi. Ancak aradığı formayı Fatih Terim'den bir türlü bulamadı.
9 Ağustos 2017'de, yani 15 yaşına girdiğinin ilk günü profesyonel sözleşme imzalayan Mustafa Kapı, kendisini üç yıl Galatasaraylı yapacak sözleşmeye velisi vasıtasıyla imza atmıştı. Aradan geçen 2.5 yıl sonunda Mustafa aradığını bulamadı.
A takımda oynamak isteyen, U19'da yer almayı kabul etmeyen Mustafa, bu nedenle Galatasaray'ın yeni mukavele teklifine "Hayır" yanıtı verdi. Bu da tecrübeli teknik adamı kızdırdı. 17 yaşındaki futbolcu için kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri ret ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır."