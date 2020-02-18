Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı...

A takımda oynamak isteyen, U19'da yer almayı kabul etmeyen Mustafa, bu nedenle Galatasaray'ın yeni mukavele teklifine "Hayır" yanıtı verdi. Bu da tecrübeli teknik adamı kızdırdı. 17 yaşındaki futbolcu için kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri ret ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır."