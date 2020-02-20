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20 Şubat 2020, Perşembe
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'den derbi paylaşımı

Luis Nani'den derbi paylaşımı

'in 23. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan dev öncesi bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Portekizli yıldız sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yıldız futbolcu 'den derbi paylaşımı geldi. Bir dönem forması giyen ve derbisi heyecanını yaşamış isimlerden biri olan Portekizli futbolcu, 23 Mart Pazar günkü için bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım;



Bu hafta sonu 'da büyük derbi!
Fenerbahçe için oynamayı çok sevdim! Sizin için tezahürat yapıcam çocuklar, Haydi Fenerbahçe!

  1. 20.02.2020
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