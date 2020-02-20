Yıldız futbolcu Luis Nani'den derbi paylaşımı geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Galatasaray derbisi heyecanını yaşamış isimlerden biri olan Portekizli futbolcu, 23 Mart Pazar günkü derbi maçı için bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım;







Bu hafta sonu İstanbul'da büyük derbi!

Fenerbahçe için oynamayı çok sevdim! Sizin için tezahürat yapıcam çocuklar, Haydi Fenerbahçe!