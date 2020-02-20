Luis Nani'den derbi paylaşımı
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbi maçı öncesi bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Portekizli yıldız Luis Nani sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Yıldız futbolcu Luis Nani'den derbi paylaşımı geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Galatasaray derbisi heyecanını yaşamış isimlerden biri olan Portekizli futbolcu, 23 Mart Pazar günkü derbi maçı için bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım;
Bu hafta sonu İstanbul'da büyük derbi!
Fenerbahçe için oynamayı çok sevdim! Sizin için tezahürat yapıcam çocuklar, Haydi Fenerbahçe!
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Luis Nani'den derbi paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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