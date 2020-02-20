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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek... Sarı lacivertliler, sezonunun geri kalanını kazanmak adına saatlerini derbi galibiyetine kurarken, Samandıra'da adeta ultimatom ilan etti. Teknik heyet, futbolcular ve camia, bu dev karşılaşma öncesinde son haftalarda alınan kötü sonuçların yaralarını sarmaya çalışırken, derbi öncesinde en çok korkulan gelişmenin üstünü örttü! İşte detaylar...
20 Şubat 2020 Perşembe 12:36
Güncelleme: 20.02.2020 12:44
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde Samandıra'da tansiyon yükseliyor. İnişli çıkışlı form grafiği ile dikkat çeken Fenerbahçe için şampiyonluk serüvenindeki son koz olarak Galatasaray derbisi görülüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ne kadrodaki önemli eksiler, ne de son dönemdeki olumsuz sonuçlar... Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'deki en büyük sorun, başta Ersun Yanal olmak üzere tüm takımın moralman dibe vurmuş olmasıydı.
Ankaragücü yenilgisiyle birlikte hem Yanal hem de oyuncular mental anlamda çöktü. Tehlikenin farkına varan sarı lacivertli yönetim duruma el koydu. Yöneticiler, kritik derbi öncesi takıma destek vererek yeniden ayağa kaldırmak için Samandıra'ya adeta üs kurdu.
HEMEN ETKİ GÖSTERDİ
Sarı lacivertli yönetimin destek kararının etki göstermesi uzun sürmedi. Samandıra Tesisleri, uzun bir aradan sonra en keyifli günlerinden birine ev sahipliği yaptı.
En büyük etki, Ersun Yanal üzerinde oldu. Ankaragücü yenilgisi sonrası ciddi bir baskı altına giren, "Gerekirse istifa ederim" mesajını veren Yanal, dün son derece keyifliydi. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerinin çalışmalarını zaman zaman yüzünde tebessümle takip etti.