Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek... Sarı lacivertliler, sezonunun geri kalanını kazanmak adına saatlerini derbi galibiyetine kurarken, Samandıra'da adeta ultimatom ilan etti. Teknik heyet, futbolcular ve camia, bu dev karşılaşma öncesinde son haftalarda alınan kötü sonuçların yaralarını sarmaya çalışırken, derbi öncesinde en çok korkulan gelişmenin üstünü örttü! İşte detaylar...
20 Şubat 2020 Perşembe 12:36 Güncelleme: 20.02.2020 12:44
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde Samandıra'da tansiyon yükseliyor. İnişli çıkışlı form grafiği ile dikkat çeken Fenerbahçe için şampiyonluk serüvenindeki son koz olarak Galatasaray derbisi görülüyor.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!

Ne kadrodaki önemli eksiler, ne de son dönemdeki olumsuz sonuçlar... Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'deki en büyük sorun, başta Ersun Yanal olmak üzere tüm takımın moralman dibe vurmuş olmasıydı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!

Ankaragücü yenilgisiyle birlikte hem Yanal hem de oyuncular mental anlamda çöktü. Tehlikenin farkına varan sarı lacivertli yönetim duruma el koydu. Yöneticiler, kritik derbi öncesi takıma destek vererek yeniden ayağa kaldırmak için Samandıra'ya adeta üs kurdu.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!

HEMEN ETKİ GÖSTERDİ

Sarı lacivertli yönetimin destek kararının etki göstermesi uzun sürmedi. Samandıra Tesisleri, uzun bir aradan sonra en keyifli günlerinden birine ev sahipliği yaptı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!

En büyük etki, Ersun Yanal üzerinde oldu. Ankaragücü yenilgisi sonrası ciddi bir baskı altına giren, "Gerekirse istifa ederim" mesajını veren Yanal, dün son derece keyifliydi. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerinin çalışmalarını zaman zaman yüzünde tebessümle takip etti.

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