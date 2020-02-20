3 İngiliz kulübü Ozan Tufan için geliyor! Derbide... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galeri 3 İngiliz kulübü Ozan Tufan için geliyor! Derbide...

3 İngiliz kulübü Ozan Tufan için geliyor! Derbide...

Fenerbahçe'nin ligde hafta sonu Galatasaray'ı konuk edeceği derbi mücadelesini tüm futbolseverler merakla bekliyor. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen bu karşılaşma için 3 İngiliz kulübünün scout göndererek Ozan Tufan'ı izleyecekleri ifade edildi. İşte detaylar...

20 Şubat 2020 Perşembe 08:44
3 İngiliz kulübü Ozan Tufan için geliyor! Derbide...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maç hem derbi olmasından hem de zirveyi yakında ilgilendirmesi açısından iki takım için de büyük önem taşıyor.

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3 İngiliz kulübü Ozan Tufan için geliyor! Derbide...

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, ikinci devre aldığı galibiyetlerle toparlandı ve şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.

3 İngiliz kulübü Ozan Tufan için geliyor! Derbide...

Buna karşın lige oldukça iyi başlayan Fenerbahçe ise özellikle deplasmanlarda kaybedilen puanların ardından 6. sırada kadar geriledi.

3 İngiliz kulübü Ozan Tufan için geliyor! Derbide...

Öte yandan derbi mücadelesi oyuncular için vitrin maçı niteliğinde... Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a da İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor.

3 İngiliz kulübü Ozan Tufan için geliyor! Derbide...

İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça scoutlarını göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar.

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