3 İngiliz kulübü Ozan Tufan için geliyor! Derbide...
Fenerbahçe'nin ligde hafta sonu Galatasaray'ı konuk edeceği derbi mücadelesini tüm futbolseverler merakla bekliyor. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen bu karşılaşma için 3 İngiliz kulübünün scout göndererek Ozan Tufan'ı izleyecekleri ifade edildi. İşte detaylar...
20 Şubat 2020 Perşembe 08:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maç hem derbi olmasından hem de zirveyi yakında ilgilendirmesi açısından iki takım için de büyük önem taşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Lige iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, ikinci devre aldığı galibiyetlerle toparlandı ve şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.
Buna karşın lige oldukça iyi başlayan Fenerbahçe ise özellikle deplasmanlarda kaybedilen puanların ardından 6. sırada kadar geriledi.
Öte yandan derbi mücadelesi oyuncular için vitrin maçı niteliğinde... Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a da İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor.
İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ınFenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça scoutlarını göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar.