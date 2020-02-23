Gençlerbirliği 1-0 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 23. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Sio'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 74. dakikasında kırmızı-siyahlı ekip, Giuvanni Sio'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Ankara derbisini kazanan ekip 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 19:42
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Yorum
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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