Gençlerbirliği 1-0 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Gençlerbirliği Ankara derbisinde kazanan Gençlerbirliği!

1-0 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği 1-0 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

'in 23. haftasında Ankara derbisinde , Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği 'nü Sio'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

'in 23. haftasında ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 74. dakikasında kırmızı-siyahlı ekip, Giuvanni Sio'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Ankara derbisini kazanan ekip 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 19:42
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