Ankara’da derbi günü

Süper Lig'deki derbi haftasında bir maç da Ankara'da oynanıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda karşılaşıyor. G.Birliği hocası Hamza Hamzoğlu ile A.Gücü'nün çalıştırıcısı Mustafa Reşit Akçay, zorlu maç öncesi fair play vurgusu yaparak, hak edenin kazanmasını diledi.