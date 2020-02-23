Ankara’da derbi günü
Süper Lig'deki derbi haftasında bir maç da Ankara'da oynanıyor.
Süper Lig'deki derbi haftasında bir maç da Ankara'da oynanıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda karşılaşıyor. G.Birliği hocası Hamza Hamzoğlu ile A.Gücü'nün çalıştırıcısı Mustafa Reşit Akçay, zorlu maç öncesi fair play vurgusu yaparak, hak edenin kazanmasını diledi.
- 23.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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