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23 Şubat 2020, Pazar
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Ankara’da derbi günü

Ankara’da derbi günü

 Lig'deki derbi haftasında bir maç da Ankara'da oynanıyor.

Lig'deki derbi haftasında bir maç da Ankara'da oynanıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen ile Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda karşılaşıyor. G.Birliği hocası Hamza Hamzoğlu ile A.Gücü'nün çalıştırıcısı , zorlu maç öncesi fair play vurgusu yaparak, hak edenin kazanmasını diledi.

  1. 23.2.2020
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