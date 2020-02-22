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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Erdem’den şartlı temenni

Erdem’den şartlı temenni

'nin tecrübeli sağ beki , yarın 'yle karşılaşacakları başkent derbisini değerlendirdi. Özgenç, "İnşallah bizim galip geldiğimiz bir maç olur. Bizim maçtan sonra Ankaragücü'ne başarılar dileyeceğim. takımım, orada da çok büyük savaşlar, emekler verdik. Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirmeye çabalayacağız. Hamza hoca geldikten sonra takım ivme kazandı" diye konuştu.

'nin tecrübeli sağ beki , yarın 'yle karşılaşacakları başkent derbisini değerlendirdi. Özgenç, "İnşallah bizim galip geldiğimiz bir maç olur. Bizim maçtan sonra Ankaragücü'ne başarılar dileyeceğim. takımım, orada da çok büyük savaşlar, emekler verdik. Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirmeye çabalayacağız. Hamza hoca geldikten sonra takım ivme kazandı" diye konuştu.

  1. 22.2.2020
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