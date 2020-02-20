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20 Şubat 2020, Perşembe
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'nde maçının hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği'nde MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor

, 'in 23. haftasında ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti. İki ekibin arasındaki maç, 23 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, top kapma ve pas oyunu ile başladığı belirtildi.

İdmanın üç takımlı turnuva maçı ile tamamlandığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı ekipte , Ayite, Arda Kızıldağ ve Polomat'ın tedavilerine devam edildiği aktarılırken, sakatlıkları geçen Rahmetullah Berişbek ve Sadio Diallo'nun takımla birlikte çalışmalara başladığı kaydedildi.

  1. 20.02.2020
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