Gençlerbirliği'nde MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti. İki ekibin arasındaki maç, 23 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, top kapma ve pas oyunu ile başladığı belirtildi.
İdmanın üç takımlı turnuva maçı ile tamamlandığı bildirildi.
Kırmızı-siyahlı ekipte Sefa Yılmaz, Ayite, Arda Kızıldağ ve Polomat'ın tedavilerine devam edildiği aktarılırken, sakatlıkları geçen Rahmetullah Berişbek ve Sadio Diallo'nun takımla birlikte çalışmalara başladığı kaydedildi.
- 20.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Gençlerbirliği'nde MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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