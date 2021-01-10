Son dakika: Gaziantep FK Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica dönemi kapandı. Bir süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren iki taraf anlaşma sağlayamadı ve karşılıklı olarak yollar ayrıldı.



Bu sezon Gaziantep FK başında Süper Lig'de 17 maça çıkan Rumen teknik adam, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. 2 mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.