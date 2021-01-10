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Son dakika: Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Son dakika haberine göre, ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-siyahlı ekip resmi hesabından, teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 18:10 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 18:18
Son dakika: Gaziantep FK Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı!

'da teknik direktör Marius Sumudica dönemi kapandı. Bir süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren iki taraf anlaşma sağlayamadı ve karşılıklı olarak yollar ayrıldı.

Bu sezon Gaziantep FK başında 'de 17 maça çıkan Rumen teknik adam, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. 2 mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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