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FK Teknik Direktörü Sumudica Türk vatandaşlığı almak için başvuru yaptı

takımlarından FK'yı çalıştıran Rumen Marius Sumudica, Türk vatandaşlığı almak için başvuruda bulundu.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:58
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica Türk vatandaşlığı almak için başvuru yaptı

ekiplerinden FK'nin başkanı , Marius Sumudica'nın Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Büyükekşi, Rumen teknik adamın geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçme noktasında bir talepte bulunduğunu anımsattı. Bunun üzerine gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu. Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek.



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