Sumudica: Denizlispor maçı benim için final niteliğinde
Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecekleri maçın hazırlıkları esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, 13. haftada Yukatel Denizlispor'u konuk edecekleri maçın final niteliği taşıdığını kaydetti.
Sumudica, kulüp tesislerindeki idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çıktıkları her maçtan 3 puan almayı arzuladıklarını ancak takımın durumunun da ortada olduğunu söyledi.
Zorlu Antalyaspor deplasmanından 1 puanla döndüklerini vurgulayan Rumen çalıştırıcı, "Şu anda 16 puandayız. İlk yarı bitene kadar en az 4 puana daha ihtiyacımız var. Tabloda iyi bir yerdeyiz." diye konuştu.
Tecrübeli teknik adam, bu hafta evlerinde Yukatel Denizlispor ile yapacakları maça hazırlandıklarını dile getirerek, "Yukatel Denizlispor maçı benim için final niteliğinde. Çok önemli bir karşılaşma olacak. Tıpkı önceki haftalarda oynadığımız MKE Ankaragücü maçı gibi. Her zaman hesap yapıyorum ama altımızdaki takımlara karşı kazanmak gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.
Taraftarlarına seslenen Sumudica, "Onların desteğine ihtiyacımız var. Deplasmanda oynadığımız maçlarda rakip takım taraftarları takımlarını çok iyi destekliyor ve bize karşı çok baskı kuruyorlar. Evimizde oynadığımız maçlarda taraftar desteğini hissetmek istiyoruz. Baskıyı rakiplerimize de hissettirmek istiyoruz. Taraftarımız takıma yakın olmalı. Sahada 12. adam olsunlar. Maç pazar günü ve herkesi stada davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- Hazırlıklar sürüyor
Gaziantep FK, ligin 13. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Bir süredir sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılamayan golcü oyuncu Muhammed Demir de takımdan ayrı düz koşulara başladı.
Kaynak: AA
- 28.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
Sumudica: Denizlispor maçı benim için final niteliğinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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