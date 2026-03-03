Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz sitem etti.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz sitem etti. Yılmaz, "Hakemlerle alakalı konuşmamak için direniyorum ama Türkiye'de oyunun ritmi, faul standartları, kırmızı kartlar, VAR'ın karışıp karışmaması neye göre belli oluyor açıkçası bilmiyorum. Artık hakemlerle de alakalı konuşmayı bıraktım. Söz de verdim çünkü. Futbolumuzun gelişmesini istiyorsak topun oyunda kalma süresinin çok daha artması lazım" dedi.