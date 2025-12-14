CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Gaziantep ekibinde teknik direktör Burak Yılmaz görevi bırakacağını açıkladı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 17:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması!

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynadığı Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Zor bir maç oynadık. Göztepe 3 yıldır aynı oynuyor. Etkili oynuyor. Uzun oynuyorlar. Biz de 7 eksikle kısa bir takım olduğumuz için iyi savunmaya çalıştık. Penaltıyı kaçırdıktan sonra gol yedik. Çok çalıştığımız bir noktada gol yedik. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız oldu" dedi.

"RİZE VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARININ ARDINDAN BEN BURADA OLMAYACAĞIM"

Maç içerisinde taraftarlardan kendisine ve oyuncularına küfürler edildiğini söyleyen ve 2 maç sonra görevini bırakacağını açıklayan Yılmaz, "Bu şehirde farklı şeyler var. Buraya geldiğimiz 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, 'Takım neden oynamıyor?' dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla" ifadelerini kullandı.

G.Saray'dan Madrid çıkarması!
F.Bahçe'nin kanadı Bundesliga'dan!
DİĞER
İsmail Kartal için geri dönüş iddiası! Muhtemel yeni adresi
CANLI | Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Simeone'dan Sörloth açıklaması!
Akyazı'da dev düello! İşte maçın 11'leri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Dijk'tan Salah açıklaması! Van Dijk'tan Salah açıklaması! 16:53
Milan'dan şampiyonluk yolunda kritik kayıp! Milan'dan şampiyonluk yolunda kritik kayıp! 16:31
Simeone'dan Sörloth açıklaması! Simeone'dan Sörloth açıklaması! 15:50
Aktepe'de kazanan çıkmadı! Aktepe'de kazanan çıkmadı! 15:38
Erzurum'da kazanan çıkmadı! Erzurum'da kazanan çıkmadı! 15:37
F.Bahçe'nin kanadı Bundesliga'dan! F.Bahçe'nin kanadı Bundesliga'dan! 15:28
Daha Eski
Visca'ya diplomatik pasaport verildi Visca'ya diplomatik pasaport verildi 14:30
F.Bahçe'den transferde sürpriz hamle! F.Bahçe'den transferde sürpriz hamle! 14:29
Süper Lig'de derbi heyecanı! TS-BJK maçı detayları Süper Lig'de derbi heyecanı! TS-BJK maçı detayları 14:10
F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! 14:01
A. Efes'ten sakatlık açıklaması! A. Efes'ten sakatlık açıklaması! 14:00
İsmail Kartal için flaş iddia! İsmail Kartal için flaş iddia! 13:58