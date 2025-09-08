Talha G.Antep'te

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gaziantep Futbol Kulübü, transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş'ın genç ve yetenekli savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

25 yaşındaki stoper, transfer sürecinin tamamlanması için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Tayyip Talha Sanuç, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda yalnızca 2 maçta sahaya çıkarken, her bir maçta sadece 1'er dakika süre aldı.