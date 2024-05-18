Gaziantep FK'da Selçuk İnan: İnşallah ligde kalacağız!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, ligde kalma yolunda büyük avantaj elde ettiklerini belirterek, "İnşallah son maçla beraber ligde kalacağız." dedi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Futbolcuları mücadeleden dolayı tebrik eden İnan, şöyle devam etti:

"Maçtan önce bunun çok önemli bir final olduğunu söyledim. Geldiğimiz günden beri çıktığımız her maç filan. Maalesef ki yine bitmedi. Gönül isterdi ki bugün bu maçın sonucunda ligde kalmayı garantileyelim. Ama bir maçımız daha var. Bu tür maçları kendi seyircinizin önünde oynamak her ne kadar avantaj gibi gözükse de futbol geçmişinde hayatı boyunca bu tür maçlara çıkmış biri olarak bunun kolay olmadığını net bir şekilde size söyleyebilirim. Çünkü sorumluluk gerçekten çok üst düzeyde oluyor sahanın içinde. Oyuncular biraz oyuna bu şekilde başladılar maalesef. Tedirginlerdi, streslilerdi. Ama bunun üstesinden gelebildik. Maalesef geldiğim günden beri direklerle de sıkıntı yaşıyoruz. 10 topumuz direkten döndü geldiğinden beri. Takımımla gurur duyuyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İnşallah son maçla beraber ligde kalacağız."