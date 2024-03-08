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Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Sumudica'dan boşalan teknik direktörlük görevine Selçuk İnan'ı getirdiğini duyurdu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 13:47
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Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kulüp yöneticileri Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katılımıyla düzenlenen törende Selçuk İnan'ın, sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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