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Gaziantep FK Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri... Gaziantep FK Trendyol Süper Lig'de, Atakaş Hatayspor ile 10 Ocak Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:32
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Gaziantep FK Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 10 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Marius Sumudica katılamadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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