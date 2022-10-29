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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut Alanyaspor maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonu Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut, "Yeterince pozisyon bulduk, ürettik ama değerlendiremedik" dedi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 23:41
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut Alanyaspor maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'a 2-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyet nedeniyle üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Oynadıkları oyun, ürettikleri pozisyonlar ve gösterdikleri mücadelenin sonucunun bu olmaması gerektiğini belirten Bulut, "Yeterince pozisyon bulduk, ürettik ama değerlendiremedik. Rakip kornerden, ufak bir hatamızdan golü attı. Kaleye gelmeden yediğimiz bir gol. İlk yarıda direkten dönen topumuz oldu. Dediğim gibi şansları iyi değerlendiremedik." diye konuştu.

Bulut, sahada mücadele, istek, arzuyu futbolcuların yeterince gösterdiğini anlatarak, "Sadece gol eksikti. Oynanan oyunun sonucunun bu olmaması gerekiyordu ama biz yolumuza ve çalışmaya deva edeceğiz." dedi.

Önlerinde Kayserispor maçı olduğunu hatırlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Hazırlıklarımızı yapacağız. Kendi evimizde oynayacağız. Bu ligde evimizde oynayacağımız ikinci maç olacak. 12. hafta girdik biliyorsunuz. 10 maç deplasmanda oynadık. İkinci maçımızı, evimizde oynayacağız. Taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Hazırlıklarımızı ona yönelik yapacağız. Gaziantep FK, sahaya çıkıp, mücadelesini verip, elinden gelenin en iyisini yapıp, umduğu 3 puanı almaya çalışacak. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda oyun anlamında istediğimizi aldık. İnşallah önümüzdeki hafta istediğimiz 3 puanı alıp, yolumuza devam edeceğiz."

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