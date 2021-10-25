Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 13. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 13. hafta)

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı bugün oynanan 4 mücadele ile sürdü. Günün açılış maçında Hatayspor, Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederken, 16.00 seansındaki maçlarda ise Başakşehir Sivasspor'u 2-1, Giresunspor ise Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Günün kapanış mücadelesinde ise Alanyaspor sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla geçerek 3 puanın sahibi oldu. İşte oynanan 4 karşılaşma sonrası Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...