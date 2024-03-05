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TARIM KREDİ'DE RAMAZAN İNDİRİMİ | Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi - 5 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 11 ayın sultanı Ramazan'da binlerce üründe fiyat sabitlediğini duyurdu. İftar ve sahur hazırlıkları için gıda maddeleri, temizlik ürünleri ve yerli malı sayısız ürünü efsane fiyatlarla raflara dizen Tarım Kredi'nin indirimleri, 14 Nisan'a kadar devam edecek. İşte Tarım Kredi Ramazan indirimleri ve kataloğu...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:49 , Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:26
TARIM KREDİ'DE RAMAZAN İNDİRİMİ | Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi - 5 Mart Tarım Kredi Market kataloğu