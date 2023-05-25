Ankaragücü - Başakşehir | Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçından kareler
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ankaragücü'nün ev sahipliğinde oynanan mücadelenin normal süresi 2-1 ev sahibi Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi. Uzatmalara giden maç 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Başakşehir yarı final ilk maçında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etmiş olmanın avantajıyla turnuvada adını finale yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İşte Ankaragücü Başakşehir maçından kareler...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 23:44
Ankaragücü - Başakşehir | Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçından kareler