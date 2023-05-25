Galeri Türkiye Kupası Ankaragücü - Başakşehir | Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçından kareler

Ankaragücü - Başakşehir | Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ankaragücü'nün ev sahipliğinde oynanan mücadelenin normal süresi 2-1 ev sahibi Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi. Uzatmalara giden maç 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Başakşehir yarı final ilk maçında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etmiş olmanın avantajıyla turnuvada adını finale yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İşte Ankaragücü Başakşehir maçından kareler...

Ankaragücü - Başakşehir | Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçından kareler

Ankaragücü - Başakşehir | Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçından kareler
Ankaragücü - Başakşehir | Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçından kareler
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Ankaragücü - Başakşehir | Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçından kareler
Ankaragücü - Başakşehir | Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçından kareler
Ankaragücü - Başakşehir | Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçından kareler
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