Başakşehir - Ankaragücü maçından kareler | Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Başakşehir sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı son dakika golüyle Başakşehir 1-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90+3'te Joao Figueiredo kaydetti. Başakşehir'de Ahmed Touba, 43. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin rövanşı 24 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.