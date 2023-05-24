Fenerbahçe - Sivasspor | Yarı final rövanş maçından kareler
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Sivasspor ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler yarı finalde 0-0'lık sonuçla biten ilk maçın ardından rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve adını Türkiye Kupası'nda finale yazdıran ilk takım oldu. İşte Fenerbahçe Sivasspor yarı final rövanş maçından kareler...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 23:16 , Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 23:17
Fenerbahçe - Sivasspor | Yarı final rövanş maçından kareler