Galeri Türkiye Kupası Fenerbahçe - Sivasspor | Yarı final rövanş maçından kareler

Fenerbahçe - Sivasspor | Yarı final rövanş maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Sivasspor ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler yarı finalde 0-0'lık sonuçla biten ilk maçın ardından rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve adını Türkiye Kupası'nda finale yazdıran ilk takım oldu. İşte Fenerbahçe Sivasspor yarı final rövanş maçından kareler...

Fenerbahçe - Sivasspor | Yarı final rövanş maçından kareler

Fenerbahçe - Sivasspor| Yarı final rövanş maçından kareler
Fenerbahçe - Sivasspor| Yarı final rövanş maçından kareler
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Fenerbahçe - Sivasspor| Yarı final rövanş maçından kareler
Fenerbahçe - Sivasspor| Yarı final rövanş maçından kareler
Fenerbahçe - Sivasspor| Yarı final rövanş maçından kareler
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