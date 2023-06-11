Fenerbahçe - Başakşehir | Türkiye Kupası Final maçından kareler
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçla beraber Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. İşte Fenerbahçe - Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçından kareler...
Giriş Tarihi: 11.06.2023 23:48 , Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 23:49
Fenerbahçe - Başakşehir | Türkiye Kupası Final maçından kareler