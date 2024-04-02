GaleriGaleri AnasayfaTARIM KREDİ'DE BAYRAM İNDİRİMİ | Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi - 2 Nisan Tarım Kredi Market kataloğu
TARIM KREDİ'DE BAYRAM İNDİRİMİ | Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi - 2 Nisan Tarım Kredi Market kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla binlerce üründe fiyat sabitlediğini duyurdu. İkramlık lokumlar, tatlılar, kolonya, gıda maddeleri, temizlik ürünleri ve yerli malı sayısız ürünü efsane fiyatlarla raflara dizen Tarım Kredi'nin indirimleri, 14 Nisan'a kadar devam edecek. İşte Tarım Kredi Bayram indirimleri ve kataloğu...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:21 , Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 11:31
TARIM KREDİ'DE BAYRAM İNDİRİMİ | Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi - 2 Nisan Tarım Kredi Market kataloğu