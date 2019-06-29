Galatasaray alacaktı ama... Fenerbahçe ve Beşiktaş resmen devrede! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray alacaktı ama... Fenerbahçe ve Beşiktaş resmen devrede! Son dakika transfer haberleri

Galatasaray alacaktı ama... Fenerbahçe ve Beşiktaş resmen devrede! Son dakika transfer haberleri

Transfer sezonunun resmen açıklamasıyla birlikte son dakika gelişmeleri de arka arkaya yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi için alternatifi bol ve iddiası yüksek bir takım oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın hedefindeki dünyaca ünlü futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da devreye girdiği duyuruldu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:20 Güncelleme: 29.06.2019 17:25
Galatasaray alacaktı ama... Fenerbahçe ve Beşiktaş resmen devrede! Son dakika transfer haberleri
Sezonu çifte kupayla kapatan ve yeni sezon için transfer çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Galatasaray'a transfer şoku...
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Galatasaray alacaktı ama... Fenerbahçe ve Beşiktaş resmen devrede! Son dakika transfer haberleri
Sarı lacivertliler Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferlerini resmen açıklarken sıradaki isimler için de hazırlıklarını sürdürüyordu.
Galatasaray alacaktı ama... Fenerbahçe ve Beşiktaş resmen devrede! Son dakika transfer haberleri
Teknik direktör Fatih Terim'in istediği yıldız oyuncu için de harekete geçen sarı kırmızılıların hedefindeki isim için ezeli iki rakibi olan Fenerbahçe ve Beşiktaş da devreye girdi.

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Galatasaray alacaktı ama... Fenerbahçe ve Beşiktaş resmen devrede! Son dakika transfer haberleri
İşte son dakika transfer gelişmesine dair yaşananlar ve transferle ilgili ayrıntılar...
Galatasaray alacaktı ama... Fenerbahçe ve Beşiktaş resmen devrede! Son dakika transfer haberleri
İspanya La Liga takımlarından Sevilla'nın satın alma opsiyonunu kullanmayarak AC Milan'a gönderdiği yıldız oyuncu için Beşiktaş ve Fenerbahçe resmen devreye girdi.
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