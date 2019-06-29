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Galatasaray alacaktı ama... Fenerbahçe ve Beşiktaş resmen devrede! Son dakika transfer haberleri
Transfer sezonunun resmen açıklamasıyla birlikte son dakika gelişmeleri de arka arkaya yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi için alternatifi bol ve iddiası yüksek bir takım oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın hedefindeki dünyaca ünlü futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da devreye girdiği duyuruldu.
29 Haziran 2019 Cumartesi 17:20 Güncelleme: 29.06.2019 17:25
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Teknik direktör Fatih Terim'in istediği yıldız oyuncu için de harekete geçen sarı kırmızılıların hedefindeki isim için ezeli iki rakibi olan Fenerbahçe ve Beşiktaş da devreye girdi.
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