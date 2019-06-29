Galatasaray alacaktı ama... Fenerbahçe ve Beşiktaş resmen devrede! Son dakika transfer haberleri

Transfer sezonunun resmen açıklamasıyla birlikte son dakika gelişmeleri de arka arkaya yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi için alternatifi bol ve iddiası yüksek bir takım oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın hedefindeki dünyaca ünlü futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da devreye girdiği duyuruldu.