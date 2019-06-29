Galatasaraylı oyuncudan olay Fenerbahçe yanıtı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaraylı oyuncudan olay Fenerbahçe yanıtı! 

Galatasaraylı oyuncudan olay Fenerbahçe yanıtı! 

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse'den sonra bir bomba daha patlatıyor... Taraftarını heyecanlandıracak bir transferi daha bitirmeye hazırlanan sarı lacivertlilerde Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues, Türkiye'ye dönüyor. Bu gelişme sonrası Galatasaraylı bir oyuncunun yaptığı hareket ise büyük olay oldu. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve yankı uyandıran o hareket:

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:32 Güncelleme: 29.06.2019 13:43
Galatasaraylı oyuncudan olay Fenerbahçe yanıtı!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında tam 9 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues, yarım sezonun ardından yeniden Türkiye'ye dönüyor.

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Galatasaraylı oyuncudan olay Fenerbahçe yanıtı!

Suudi kulübünde forma şansı bulabildiği 11 maçta sadece 1 kez fileleri sarsabilen ve takımda mutsuz olduğu öne sürülen Yeşil Burun Adalı sol kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferinin bittiği iddia edildi.

Galatasaraylı oyuncudan olay Fenerbahçe yanıtı!

Lübnanlı gazeteci Mootaz Chehade, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takımıyla 2023 yazına dek sözlemesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

Galatasaraylı oyuncudan olay Fenerbahçe yanıtı!

Lübnanlı gazeteci yaptığı paylaşımda "Garry Rodrgiues, Al Ittihad formasıyla Suudi Arabistan'da bir sezondan daha kısa bir süre oynadıktan sonra Türkiye'ye dönüyor ama bu defa Fenerbahçe oyuncusu olarak. Gününde olduğunda çok parlak bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı oyuncudan olay Fenerbahçe yanıtı!

Son olarak Garry Rodrigues de Instagram hesabından bir mağazada denediği kıyafet sonrası fotoğraf çekilerek takipçilerinin beğenisine sundu.

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