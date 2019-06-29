Galatasaraylı oyuncudan olay Fenerbahçe yanıtı! 

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse'den sonra bir bomba daha patlatıyor... Taraftarını heyecanlandıracak bir transferi daha bitirmeye hazırlanan sarı lacivertlilerde Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues, Türkiye'ye dönüyor. Bu gelişme sonrası Galatasaraylı bir oyuncunun yaptığı hareket ise büyük olay oldu. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve yankı uyandıran o hareket: