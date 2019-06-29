Galatasaraylı oyuncudan olay Fenerbahçe yanıtı! 

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse'den sonra bir bomba daha patlatıyor... Taraftarını heyecanlandıracak bir transferi daha bitirmeye hazırlanan sarı lacivertlilerde Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues, Türkiye'ye dönüyor. Bu gelişme sonrası Galatasaraylı bir oyuncunun yaptığı hareket ise büyük olay oldu. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve yankı uyandıran o hareket:
29 Haziran 2019 Cumartesi 13:32
Güncelleme: 29.06.2019 13:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında tam 9 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues, yarım sezonun ardından yeniden Türkiye'ye dönüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Suudi kulübünde forma şansı bulabildiği 11 maçta sadece 1 kez fileleri sarsabilen ve takımda mutsuz olduğu öne sürülen Yeşil Burun Adalı sol kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferinin bittiği iddia edildi.
Lübnanlı gazeteci Mootaz Chehade, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takımıyla 2023 yazına dek sözlemesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.
Lübnanlı gazeteci yaptığı paylaşımda "Garry Rodrgiues, Al Ittihad formasıyla Suudi Arabistan'da bir sezondan daha kısa bir süre oynadıktan sonra Türkiye'ye dönüyor ama bu defa Fenerbahçe oyuncusu olarak. Gününde olduğunda çok parlak bir futbolcu." ifadelerini kullandı.
Son olarak Garry Rodrigues de Instagram hesabından bir mağazada denediği kıyafet sonrası fotoğraf çekilerek takipçilerinin beğenisine sundu.