Transferin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe kadrosunu Max Kruse ile güçlendirmişti. Sarı-lacivertli takımda bu kez genç yıldızın gitmesi gündemde. İtalyan basını konuyla ilgili flaş bir haber geçti.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
Güncelleme: 29.06.2019 11:56
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Sarı-lacivertli takım son olarak Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Max Kruse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Öte yandan takımdaki birçok futbolcuya da çeşitli kulüplerden teklifler gelmeye devam ediyor.
İtalyan basınından Corriere dello Sport, sarı-lacivertli takımı ilgilendiren önemli bir haberi okuyucuları ile paylaştı.
İddiaya göre Napoli'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Eljif Elmas'ın transferinin bitirilmesi için talimat verdi.