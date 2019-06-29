Transferin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe kadrosunu Max Kruse ile güçlendirmişti. Sarı-lacivertli takımda bu kez genç yıldızın gitmesi gündemde. İtalyan basını konuyla ilgili flaş bir haber geçti.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)