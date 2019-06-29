Ünlü teknik adam Fenerbahçeli oyuncuyu istedi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Ünlü teknik adam Fenerbahçeli oyuncuyu istedi!

Ünlü teknik adam Fenerbahçeli oyuncuyu istedi!

Transferin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe kadrosunu Max Kruse ile güçlendirmişti. Sarı-lacivertli takımda bu kez genç yıldızın gitmesi gündemde. İtalyan basını konuyla ilgili flaş bir haber geçti.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:56 Güncelleme: 29.06.2019 11:56
Ünlü teknik adam Fenerbahçeli oyuncuyu istedi!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Ünlü teknik adam Fenerbahçeli oyuncuyu istedi!

Sarı-lacivertli takım son olarak Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Max Kruse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Ünlü teknik adam Fenerbahçeli oyuncuyu istedi!

Öte yandan takımdaki birçok futbolcuya da çeşitli kulüplerden teklifler gelmeye devam ediyor.

Ünlü teknik adam Fenerbahçeli oyuncuyu istedi!

İtalyan basınından Corriere dello Sport, sarı-lacivertli takımı ilgilendiren önemli bir haberi okuyucuları ile paylaştı.

Ünlü teknik adam Fenerbahçeli oyuncuyu istedi!

İddiaya göre Napoli'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Eljif Elmas'ın transferinin bitirilmesi için talimat verdi.

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