HaberlerGaleriVe Comolli dönemi bitti! Yerine bomba isim... Fenerbahçe son dakika haberleri
Ve Comolli dönemi bitti! Yerine bomba isim... Fenerbahçe son dakika haberleri
Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor... Ayrılıklar ve transfer açıklamaları peş peşe gelmeye başlarken yeni sezon öncesi iskeletin kurulup başarılı bir sezon için yoğun çaba sarf ediliyor. Sarı lacivertliler de radikal kararlar da alınmaya başlandı. Teknik kadroda da değişim için düğmeye basıldı. Ayrılığın ismi bu kez Comolli! İşte ayrıntılar ve Fransız sportif direktörün yerine geçecek bomba isim:
29 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
Güncelleme: 29.06.2019 11:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ali Koç yönetiminde yeni yapılanmaya giden ancak geçtiğimiz sezon kadro mühendisliğindeki hamleleri olumsuz sonuç veren Fenerbahçe'de Damien Comolli dönemi sona eriyor!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük umutlarla getirilen Damien Comolli, takımda fiyasko etkisi yaratan transferlerin büyük çoğunluğunun baş mimarı...
Hal böyle olunca Fransız sportif direktör güven sağlayamamış ve yeri tehlikeye girmişti.