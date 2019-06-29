Ve Comolli dönemi bitti! Yerine bomba isim... Fenerbahçe son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Ve Comolli dönemi bitti! Yerine bomba isim... Fenerbahçe son dakika haberleri

Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor... Ayrılıklar ve transfer açıklamaları peş peşe gelmeye başlarken yeni sezon öncesi iskeletin kurulup başarılı bir sezon için yoğun çaba sarf ediliyor. Sarı lacivertliler de radikal kararlar da alınmaya başlandı. Teknik kadroda da değişim için düğmeye basıldı. Ayrılığın ismi bu kez Comolli! İşte ayrıntılar ve Fransız sportif direktörün yerine geçecek bomba isim:

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:01 Güncelleme: 29.06.2019 11:04
Ve Comolli dönemi bitti! Yerine bomba isim... Fenerbahçe son dakika haberleri

Ali Koç yönetiminde yeni yapılanmaya giden ancak geçtiğimiz sezon kadro mühendisliğindeki hamleleri olumsuz sonuç veren Fenerbahçe'de Damien Comolli dönemi sona eriyor!

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Ve Comolli dönemi bitti! Yerine bomba isim... Fenerbahçe son dakika haberleri

Büyük umutlarla getirilen Damien Comolli, takımda fiyasko etkisi yaratan transferlerin büyük çoğunluğunun baş mimarı...

Ve Comolli dönemi bitti! Yerine bomba isim... Fenerbahçe son dakika haberleri

Hal böyle olunca Fransız sportif direktör güven sağlayamamış ve yeri tehlikeye girmişti.

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Ve Comolli dönemi bitti! Yerine bomba isim... Fenerbahçe son dakika haberleri

Geçen sezon büyük beklentilerle kiralanan ancak hayal kırıklığı ile sonuçlanan Benzia, Slimani ve Ayew ile yollar ayrılmıştı.

Ve Comolli dönemi bitti! Yerine bomba isim... Fenerbahçe son dakika haberleri

Sözleşmesi biten Şener Özbayraklı ve Soldado ile yeni mukavele yapılmamış, Valbuena ve Mehmet Topal ile de anlaşma sağlanarak vedalaşılmıştı.

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