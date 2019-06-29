Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Önümüzdeki sezon kapsamında şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor. Resmi olarak 2 transfer açıklaması yapan Fenerbahçe'de bir dünya yıldızı daha var sırada...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)