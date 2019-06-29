HaberlerGaleriKruse'nin ardından ligi sallayacak isim! Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha... Son dakika transfer haberleri
Kruse'nin ardından ligi sallayacak isim! Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Önümüzdeki sezon kapsamında şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor. Resmi olarak 2 transfer açıklaması yapan Fenerbahçe'de bir dünya yıldızı daha var sırada...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Haziran 2019 Cumartesi 15:39
Güncelleme: 29.06.2019 15:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transferde atağa geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için seferber olan sarı-lacivertli kurmaylar birçok oyuncu ile temas halinde.
Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Comolli, çalışmalarını birçok ülkede sürdürmeye devam ediyor.