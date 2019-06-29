Kruse'nin ardından ligi sallayacak isim! Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Kruse'nin ardından ligi sallayacak isim! Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Önümüzdeki sezon kapsamında şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor. Resmi olarak 2 transfer açıklaması yapan Fenerbahçe'de bir dünya yıldızı daha var sırada...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:39 Güncelleme: 29.06.2019 15:45
Kruse'nin ardından ligi sallayacak isim! Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha... Son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transferde atağa geçti.

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Kruse'nin ardından ligi sallayacak isim! Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha... Son dakika transfer haberleri

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için seferber olan sarı-lacivertli kurmaylar birçok oyuncu ile temas halinde.

Kruse'nin ardından ligi sallayacak isim! Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha... Son dakika transfer haberleri

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Comolli, çalışmalarını birçok ülkede sürdürmeye devam ediyor.

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Kruse'nin ardından ligi sallayacak isim! Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha... Son dakika transfer haberleri

Transferde iki futbolcuyu renklerine bağlayan sarı lacivertlilerin yeni transfer bombası ligde büyük ses getirecek.

Kruse'nin ardından ligi sallayacak isim! Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe ilk olarak VfL Wolfsburg II'de forma giyen Ümit Milli futbolcu Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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