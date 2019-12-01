Galler Milli Takımının ilginç özelliği! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Galler Milli Takımının ilginç özelliği!

EURO 2020 eşleşmelerinde Milli Takımımızın grubu belli oldu! A Milli Takımımız A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Ay-yıldızlılar İtalya ile 12 Haziran'da açılış karşılaşmasına çıkarken; gruptaki diğer maçlarını 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile yapacak. Grubumuzda rakibimiz Galler'in ise ilginç bir özelliği bulunuyor!

1 Aralık 2019 Pazar 09:55 Güncelleme: 01.12.2019 10:20
Galler Milli Takımının ilginç özelliği!

Milli Takımımız, EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

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Galler Milli Takımının ilginç özelliği!

Ay-yıldızlılar şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.

Galler Milli Takımının ilginç özelliği!

Türkiye, grupta ikinci maçını 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre ve üçüncü maçını 21 Haziran Pazar günü Galler ile Bakü'de oynayacak.

Galler Milli Takımının ilginç özelliği!

Rakibimiz Galler'in ise ilginç bir özelliği var!

Galler Milli Takımının ilginç özelliği!

Galler Milli Takımı maç öncesinde verdikleri takım pozlarıyla adlarından bir hayli söz ettiriyorlar!

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