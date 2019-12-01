Galler Milli Takımının ilginç özelliği!

EURO 2020 eşleşmelerinde Milli Takımımızın grubu belli oldu! A Milli Takımımız A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Ay-yıldızlılar İtalya ile 12 Haziran'da açılış karşılaşmasına çıkarken; gruptaki diğer maçlarını 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile yapacak. Grubumuzda rakibimiz Galler'in ise ilginç bir özelliği bulunuyor!