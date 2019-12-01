Juventus taraftarının De Ligt isyanı! ''Merih Demiral daha iyi'' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Juventus taraftarının De Ligt isyanı! ''Merih Demiral daha iyi''

Juventus taraftarının De Ligt isyanı! ''Merih Demiral daha iyi''

İtalya Ligi Serie A'da 14. hafta mücadelesinde Juventus, Sassoulo ile 2-2 berabere kalarak büyük bir şok yaşadı. Juventus'un astronomik bir bedelle kadrosuna kattığı De Ligt, hatalarına bir yenisini ekledi ve puan kaybının sorumlusu olarak gösterildi. De Ligt'in kötü performansına rağmen milli yıldızımız Merih Demiral'in süre bulamaması Juventus taraftarını çileden çıkardı. İşte o yorumlar...
1 Aralık 2019 Pazar 19:18 Güncelleme: 01.12.2019 19:18
Juventus taraftarının De Ligt isyanı! ''Merih Demiral daha iyi''

Juventus, kendi sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı ve bu sezon evinde ilk kez puan kaybı yaşadı.

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Juventus taraftarının De Ligt isyanı! ''Merih Demiral daha iyi''

Bu beraberliğin ardından De Ligt'in süre alıp Merih Demiral'ın yedek kulübesinde başlaması Juventus taraftarının sabrını taşırdı.

Juventus taraftarının De Ligt isyanı! ''Merih Demiral daha iyi''

Daha önce de oynadığı karşılaşmalarda çok kritik hatalar yapan De Ligt'e bu kez gelen tepkiler çok sert oldu.

Juventus taraftarının De Ligt isyanı! ''Merih Demiral daha iyi''

'YİNE' HATA YAPTI!

Karşılaşmanın ikinci yarısı henüz daha yeni başlamışken gelişen Sassuolo atağında topu uzaklaştırmak isterken rakibinin önüne atan ve Juventus'un ikinci golü yemesine sebep olan De Ligt'e sosyal medyadan büyük tepki geldi.

İşte Juventus taraftarının ve Türk futbolseverlerin De Ligt tepkileri...

Juventus taraftarının De Ligt isyanı! ''Merih Demiral daha iyi''


''De Ligt çok kötü. Merih Demiral onun yerine en azından bir kez oynama şansını hak ediyor.''

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