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Juventus taraftarının De Ligt isyanı! ''Merih Demiral daha iyi''
İtalya Ligi Serie A'da 14. hafta mücadelesinde Juventus, Sassoulo ile 2-2 berabere kalarak büyük bir şok yaşadı. Juventus'un astronomik bir bedelle kadrosuna kattığı De Ligt, hatalarına bir yenisini ekledi ve puan kaybının sorumlusu olarak gösterildi. De Ligt'in kötü performansına rağmen milli yıldızımız Merih Demiral'in süre bulamaması Juventus taraftarını çileden çıkardı. İşte o yorumlar...
1 Aralık 2019 Pazar 19:18 Güncelleme: 01.12.2019 19:18
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'YİNE' HATA YAPTI!
Karşılaşmanın ikinci yarısı henüz daha yeni başlamışken gelişen Sassuolo atağında topu uzaklaştırmak isterken rakibinin önüne atan ve Juventus'un ikinci golü yemesine sebep olan De Ligt'e sosyal medyadan büyük tepki geldi.
İşte Juventus taraftarının ve Türk futbolseverlerin De Ligt tepkileri...
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