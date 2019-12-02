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İtalyanlardan flaş Türkiye yorumu! Olimpico'da asker selamı
İtalyanlardan flaş Türkiye yorumu! Olimpico'da asker selamı
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'de İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı gruba düştü. Eşleşmelerin ardından ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta La Gazzetta dello Sport, Türkiye Milli Takımı'nı analiz ederken, flaş yorumlarda bulundu.
2 Aralık 2019 Pazartesi 06:44
A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda yer almıştı.
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Kıyasıya bir liderlik yarışı veren A Milli Takım, grubu Fransa'nın ardından ikinci olarak tamamlayarak EURO 2020'ye katılmaya hak kazanmıştı.
EURO 2020 kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşti.
Ay-yıldızlılar, İtalya, Galler ve İsviçre ile birlikte aynı grupta yer aldı.
Eşleşmelerin ardından ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport, Türkiye A Milli Takımı'nı analiz etti.