İtalyanlardan flaş Türkiye yorumu! Olimpico'da asker selamı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'de İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı gruba düştü. Eşleşmelerin ardından ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta La Gazzetta dello Sport, Türkiye Milli Takımı'nı analiz ederken, flaş yorumlarda bulundu.

2 Aralık 2019 Pazartesi 06:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





