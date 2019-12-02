Leicester galip geldi! Konuşulan Çağlar oldu...

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, Cenk Tosun'lu Everton'u ağırladı. Leicester'da temsilcimiz Çağlar Söyüncü 90 dakika süre alırken, bir diğer temsilcimiz Cenk Tosun ise Everton'da süre alma şansı bulamadı. Leicester mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, maçın gündemine Çağlar Söyüncü oturdu...

2 Aralık 2019 Pazartesi 11:39 Güncelleme: 02.12.2019 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





