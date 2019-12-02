Leicester galip geldi! Konuşulan Çağlar oldu...

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, Cenk Tosun'lu Everton'u ağırladı. Leicester'da temsilcimiz Çağlar Söyüncü 90 dakika süre alırken, bir diğer temsilcimiz Cenk Tosun ise Everton'da süre alma şansı bulamadı. Leicester mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, maçın gündemine Çağlar Söyüncü oturdu...
2 Aralık 2019 Pazartesi 11:39
Güncelleme: 02.12.2019 11:46
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Leicester City'nin Everton'u ağırladığı 14. hafta lig maçında ilginç sahneler yaşandı...
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Konuk ekip 23. dakikada Richarlison ile öne geçerken bu dakikadan itibaren Leicester vites arttırdı!
Tilkiler, Vardy ile 68. dakikada skoru eşitlerken golden sonra adeta tek kale oynadı.
Çağlar, Kean'in yaptığı müdahaleye tepki gösterinde tansiyon bir anda yükseldi!
Oldukça sert geçen mücadelede Çağlar, Everton'dan Moise Kean ile gerginlik yaşadı.