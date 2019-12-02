Özellikle 'Türk Duvarı' olarak Avrupa'ya nam salan Çağlar Soyüncü - Merih Demiral ikilisi dünya devlerinin dikkatini çekmişti... Bununla beraber Avrupa basını, hem bu ikili için hem de milli takım formasıyla dikkatleri üzerine çeken diğer yıldızlarımız için transfer haberlerini art arda sıraladı... İşte EURO 2020 öncesinde dünya devlerine transfer olması beklenilen yıldızlarımız...