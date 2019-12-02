A Milliler EURO 2020 öncesinde dünya devlerine gidiyor!
EURO 2020 elemelerinde gösterdikleri başarılı performans ile ülkemizin gurur kaynağı olan millilerimiz, dünya devlerine transfer olmaya hazırlanıyor... Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde boy gösteren genç yıldızlarımız için ocak transfer döneminin hayli hızlı geçmesi bekleniliyor... İşte Merih Demiral, Çağlar Soyüncü, Zeki Çelik ve Uğurcan Çakır için transfer olması muhtemel takımlar ve detayları...
Özellikle 'Türk Duvarı' olarak Avrupa'ya nam salan Çağlar Soyüncü - Merih Demiral ikilisi dünya devlerinin dikkatini çekmişti... Bununla beraber Avrupa basını, hem bu ikili için hem de milli takım formasıyla dikkatleri üzerine çeken diğer yıldızlarımız için transfer haberlerini art arda sıraladı... İşte EURO 2020 öncesinde dünya devlerine transfer olması beklenilen yıldızlarımız...
KAAN AYHAN - LILLE
Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan, özellikle EURO 2020 elemelerinde Fransa'ya attığı şık golle maça damga vurmuştu.. 25 yaşındaki başarılı savunmacı için gelen transfer haberi Fransa'dan... Kendisi gibi ay-yıldızlı formayı terleten arkadaşları Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da kadrosunda bulunan Lille'in, Kaan için nabız yokladığı ve EURO 2020 öncesinde oyuncu için girişimlerde bulunacağı Fransız basınında yer aldı.
UĞURCAN ÇAKIR - LIVERPOOL
Trabzonspor'un genç kalecisi, sezon başından bu yana gösterdiği performansla kariyerinin adeta zirvesine oturdu. Dünya devlerinin transfer listesinde üst sıralarda yer alan milli eldiven için Premier Lig devi Liverpool'un EURO 2020 öncesinde elini çabuk tutacağı İngiliz medyasında yer aldı. Bordo-mavili kulübün oyuncusunu satmaya yanaşmaması halinde hatrı sayılır bir bonservis miktarı sunulacağı belirtildi.
MERİH DEMİRAL - ARSENAL - MILAN - ATLETICO MADRID
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, özellikle EURO 2020 elemelerindeki başarılı futboluyla dikkat çekti. Sarri'nin, De Light'i ilk 11'de oynatması sebebiyle kendine yer bulamayan Merih'in, Ocak transfer döneminde Juventus'tan ayrılması bekleniliyor. Transfer sürecini yakından takip eden Milan, Arsenal ve Atletico Madrid'in Ocak ayında Merih için resmi girişimlerde bulunacağı iddia edilirken, 21 yaşındaki yıldızımızın dev turnuva öncesinde daha çok forma şansı bulabilmek adına ayrılığa onay vereceği gelen bilgiler arasında...