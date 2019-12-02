Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!

Süper Lig'in bu sezon flaş ekibi olmayı başaran Sivasspor oynadığı son 5 maçının tümünü kazanarak 5'de 5 yapmayı başardı. 13. hafta itibarıyla 27 puanla zirveye demirleyen Yiğidolar'ın bu performansı yalnızca yurt içinde değil, yurt dışından da beğeni topluyor. İşte ligde fırtına gibi eserek 4 büyüklere kafa tutan Sivasspor'un kadro maliyeti.