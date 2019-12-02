Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!

Süper Lig'in bu sezon flaş ekibi olmayı başaran Sivasspor oynadığı son 5 maçının tümünü kazanarak 5'de 5 yapmayı başardı. 13. hafta itibarıyla 27 puanla zirveye demirleyen Yiğidolar'ın bu performansı yalnızca yurt içinde değil, yurt dışından da beğeni topluyor. İşte ligde fırtına gibi eserek 4 büyüklere kafa tutan Sivasspor'un kadro maliyeti.
2 Aralık 2019 Pazartesi 18:24
Güncelleme: 02.12.2019 18:28
Ünlü dergi France Football son olarak Rıza Çalımbay ve ekibine yer verdi. Sivasspor'un Kasımpaşa galibiyeti ile birlikte üst üste 5 maç kazandığının altını çizen dergi ayrıca takımında bulunan eski Fransa Ligue 1'de oyuncusu Mustapha Yatabere'den de bahsetti.
Süper Lig'de son durumdan bahseden France Football ayrıca sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'nun kırmızı kart ile oyun dışında kaldığını ve Göztepe-Fenerbahçe maçının 2-2 bitiğini de yazdı.