Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!

Süper Lig'in bu sezon flaş ekibi olmayı başaran Sivasspor oynadığı son 5 maçının tümünü kazanarak 5'de 5 yapmayı başardı. 13. hafta itibarıyla 27 puanla zirveye demirleyen Yiğidolar'ın bu performansı yalnızca yurt içinde değil, yurt dışından da beğeni topluyor. İşte ligde fırtına gibi eserek 4 büyüklere kafa tutan Sivasspor'un kadro maliyeti.

2 Aralık 2019 Pazartesi 18:24 Güncelleme: 02.12.2019 18:28
Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!
Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!

Bu sezon Süper Lig'e damgasını vuran Sivasspor 13 hafta sonunda topladığı 27 puanla ligin zirvesini adeta domine etmiş durumda.

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Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!
Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!

Ligde oynanan 13 maçta 8 galibiyet alan Yiğidolar, 3 kez berabere kalırken yalnızca 2 kez mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar kalesinde gördüğü 12 gole 26 golle karşılık verdi.

Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!
Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!

Ligin flaş ekibi Sivasspor, 13. haftayı da lider geçmeyi başarak gösterdiği performansla geçtiğimiz günlerde Avrupa'da da gündem olmayı başarmıştı.

Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!
Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!

Ünlü dergi France Football son olarak Rıza Çalımbay ve ekibine yer verdi. Sivasspor'un Kasımpaşa galibiyeti ile birlikte üst üste 5 maç kazandığının altını çizen dergi ayrıca takımında bulunan eski Fransa Ligue 1'de oyuncusu Mustapha Yatabere'den de bahsetti.

Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!
Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!

Süper Lig'de son durumdan bahseden France Football ayrıca sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'nun kırmızı kart ile oyun dışında kaldığını ve Göztepe-Fenerbahçe maçının 2-2 bitiğini de yazdı.

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