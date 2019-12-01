EURO 2020'deki rakiplerimizi tanıyalım

Milli Takımımız, EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, İtalya ile 12 Haziran'da Roma'da açılış maçını oynayacak. Milliler, 17 Haziran'da Galler, 21 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak. Peki rakiplerimizin en önemli silahları hangisi? İşte EURO 2020'de A Grubunda mücadele edeceğimiz rakiplerimiz...

1 Aralık 2019 Pazar 07:37 Güncelleme: 01.12.2019 07:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





