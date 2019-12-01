EURO 2020'deki rakiplerimizi tanıyalım - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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EURO 2020'deki rakiplerimizi tanıyalım

Milli Takımımız, EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, İtalya ile 12 Haziran'da Roma'da açılış maçını oynayacak. Milliler, 17 Haziran'da Galler, 21 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak. Peki rakiplerimizin en önemli silahları hangisi? İşte EURO 2020'de A Grubunda mücadele edeceğimiz rakiplerimiz...
1 Aralık 2019 Pazar 07:37 Güncelleme: 01.12.2019 07:37
EURO 2020'deki rakiplerimizi tanıyalım

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan ay-yıldızlılar, İtalya, İsviçre ve Galler ile A Grubu'nda yer aldı.

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EURO 2020'deki rakiplerimizi tanıyalım

Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.

EURO 2020'deki rakiplerimizi tanıyalım

Türkiye, grupta ikinci maçını 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre ve üçüncü maçını 21 Haziran Pazar günü Galler ile Bakü'de oynayacak. Rakiplerimizi tanıyalım...

EURO 2020'deki rakiplerimizi tanıyalım

İTALYA

Türkiye'mizin A Grubu'nda 1. torbadan çektiği İtalya turnuvaya katılan en başarılı takımların başında geliyor.

EURO 2020'deki rakiplerimizi tanıyalım

1934, 1938, 1982 ve 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan Gök Mavililer, bu kupayı ise 1968'de Yugoslavya'yı 2-0 yenip müzesine götürmüştü.

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