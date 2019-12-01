EURO 2020'deki rakiplerimizi tanıyalım

Milli Takımımız, EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, İtalya ile 12 Haziran'da Roma'da açılış maçını oynayacak. Milliler, 17 Haziran'da Galler, 21 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak. Peki rakiplerimizin en önemli silahları hangisi? İşte EURO 2020'de A Grubunda mücadele edeceğimiz rakiplerimiz...
1 Aralık 2019 Pazar 07:37
Güncelleme: 01.12.2019 07:37
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Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan ay-yıldızlılar, İtalya, İsviçre ve Galler ile A Grubu'nda yer aldı.
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Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.
Türkiye, grupta ikinci maçını 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre ve üçüncü maçını 21 Haziran Pazar günü Galler ile Bakü'de oynayacak. Rakiplerimizi tanıyalım...
İTALYA
Türkiye'mizin A Grubu'nda 1. torbadan çektiği İtalya turnuvaya katılan en başarılı takımların başında geliyor.
1934, 1938, 1982 ve 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan Gök Mavililer, bu kupayı ise 1968'de Yugoslavya'yı 2-0 yenip müzesine götürmüştü.