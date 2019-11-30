İşte EURO 2020 rakiplerimizden Türkiye yorumu! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri İşte EURO 2020 rakiplerimizden Türkiye yorumu!

İşte EURO 2020 rakiplerimizden Türkiye yorumu!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı grupta yer aldı. Kura çekimlerinin ardından İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, eşleşmeler ile alakalı konuştu. İşte EURO 2020 rakiplerimizden Türkiye yorumu...
30 Kasım 2019 Cumartesi 22:25 Güncelleme: 30.11.2019 22:32
İşte EURO 2020 rakiplerimizden Türkiye yorumu!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda yer almıştı.

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İşte EURO 2020 rakiplerimizden Türkiye yorumu!

Grubu Fransa'nın ardından ikinci olarak bitiren Milli Takımımız, EURO 2020'ye katılmaya hak kazanmıştı.

İşte EURO 2020 rakiplerimizden Türkiye yorumu!

Şampiyonada yer alacak ülkelerin grupları ve fikstürü bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan kura çekimleriyle belli oldu.

İşte EURO 2020 rakiplerimizden Türkiye yorumu!

Ay-yıldızlılar, İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı grupta yer aldı.

İşte EURO 2020 rakiplerimizden Türkiye yorumu!

Kura çekimlerinin ardından İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, eşleşmeler hakkında konuştu.

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