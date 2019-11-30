Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı grupta yer aldı. Kura çekimlerinin ardından İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, eşleşmeler ile alakalı konuştu. İşte EURO 2020 rakiplerimizden Türkiye yorumu...
30 Kasım 2019 Cumartesi 22:25
Güncelleme: 30.11.2019 22:32
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda yer almıştı.
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Grubu Fransa'nın ardından ikinci olarak bitiren Milli Takımımız, EURO 2020'ye katılmaya hak kazanmıştı.
Şampiyonada yer alacak ülkelerin grupları ve fikstürü bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan kura çekimleriyle belli oldu.
Ay-yıldızlılar, İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı grupta yer aldı.
Kura çekimlerinin ardından İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, eşleşmeler hakkında konuştu.