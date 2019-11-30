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Cisse'nin sarı kart görmesinin ardından sosyal medya yıkıldı!
Alanyaspor'un Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta Akdeniz ekibi Papiss Cisse şoku yaşadı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan yıldız golcü, 61. dakikada sarı kart gördü. Kulübede sarı kart gören Papiss Cisse, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray'la ismi anılan Cisse'nin sarı kart sonrası cezalı duruma düşmesi sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlar...
30 Kasım 2019 Cumartesi 19:17
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Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Alanyaspor'un yıldız golcüsü Papiss Cisse, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
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Sakatlığı nedeniyle mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Alanyaspor'un golcü oyuncusu PapissCisse, ilk yarının bitiminde hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Bu karşılaşmadan önce kart sınırında bulunan Cisse, gördüğü kartın ardından 14. hafta oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.
CISSE CEZASINI TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEKEMİYOR
Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında 3 Aralık Salı günü Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.
Cisse'nin4'üncü sarı kartı görmesinin ardından futbol severlerin aklında sadece bir soru var: Cisse cezasını kupa maçında mı çekecek?