Lille Yusuf Yazıcı'yı paylaştı! 'Ona Griezmann diyoruz' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Lille Yusuf Yazıcı'yı paylaştı! "Ona Griezmann diyoruz"

Fransız ekibi Lille'in sahasında Dijon'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolculardan Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başlarken Zeki Çelik ise mücadelede forma giymedi. Maç öncesi Lille'in sosyal medya hesabından Yusuf Yazıcı paylaşımı geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

1 Aralık 2019 Pazar 07:47 Güncelleme: 01.12.2019 07:54
Lille Yusuf Yazıcı'yı paylaştı! Ona Griezmann diyoruz

Geçtiğimiz hafta oynanan Paris Saint-Germain maçının son dakikalarında oyuna dahil olmasına rağmen taraftarları hayran bırakan bir performansa imza atan Yusuf Yazıcı, Dijon maçına ilk 11'de başladı.

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Lille Yusuf Yazıcı'yı paylaştı! Ona Griezmann diyoruz

Teknik direktör Galtier gelen tepkiler sonrası milli futbolcuyu hafta içi Ajax'la oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de ilk 11'de sahaya sürmüştü...

Lille Yusuf Yazıcı'yı paylaştı! Ona Griezmann diyoruz

Lille, sahasında konuk ettiği Dijon'u Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Lille Yusuf Yazıcı'yı paylaştı! Ona Griezmann diyoruz

Maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı ise 71 dakika sahada kaldı. Bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik ise mücadelede süre almadı.

Lille Yusuf Yazıcı'yı paylaştı! Ona Griezmann diyoruz

Öte yandan Yusuf'a övgüler bu hafta da devam etti...

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