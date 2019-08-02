Roberto Soldado'dan şok Fenerbahçe sözleri

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi, birçok yıldız isimle yollarını ayırdı. Takımdan ayrılan isimlerden biri de golcü futbolcu Roberto Soldado'ydu. La Liga ekiplerinden Granada'ya imza atan golcü futbolcu sarı-lacivertli takımla alakalı gündem olacak sözler dile getirdi. İşte ayrıntılar...

2 Ağustos 2019 Cuma 14:02 Güncelleme: 02.08.2019 14:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





