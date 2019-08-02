Roberto Soldado'dan şok Fenerbahçe sözleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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Roberto Soldado'dan şok Fenerbahçe sözleri

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi, birçok yıldız isimle yollarını ayırdı. Takımdan ayrılan isimlerden biri de golcü futbolcu Roberto Soldado'ydu. La Liga ekiplerinden Granada'ya imza atan golcü futbolcu sarı-lacivertli takımla alakalı gündem olacak sözler dile getirdi. İşte ayrıntılar...
2 Ağustos 2019 Cuma 14:02 Güncelleme: 02.08.2019 14:05
Roberto Soldado'dan şok Fenerbahçe sözleri

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe yeni sezon öncesi birçok isimle yollarını ayırdı.

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Roberto Soldado'dan şok Fenerbahçe sözleri

Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi yenilenmeyen yıldızlardan biri de İspanyol golcü Roberto Soldado'ydu.

Roberto Soldado'dan şok Fenerbahçe sözleri

Geçtğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Soldado, takımına 7 gol 6 asistlik performansla katkı sağlamıştı.

Roberto Soldado'dan şok Fenerbahçe sözleri

Roberto Soldado'nun yeni durağı İspanya La Liga ekiplerinden Granada oldu.

Roberto Soldado'dan şok Fenerbahçe sözleri

Yeni takımına transfer olduktan sonra açıklamalarda bulunan Soldado, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

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